¿Qué hubiera pasado? El gigante de Europa que casi ficha a Arturo Vidal antes de la Juventus

Arturo Vidal hizo una carrera de leyenda en los clubes grandes de Europa, pero esta pudo haber tenido un camino distinto. Y es que el propio "King" reveló que, antes de fichar en Juventus, otro gigante mundial lo quiso tener en sus filas.

"El paso a la Juventus es una historia muy linda, porque la primera decisión no era la Juventus… Era Bayern Münich que me había ofrecido seguir ahí (...) Estaba Toni Kroos y ya en seis meses me ofrecían que me fuera. Me decía 'vente conmigo' y hablé con ellos y les dije 'vamos'", comenzó diciendo el Podcast de Colo Colo.

En ese sentido, comentó que "por ser leal a mi palabra, a la gente del Leverkusen, ellos no me podían vender al Bayern porque era un rival directo y como soy leal les dije que no". Finalmente, la temporada de 2011-12 los alemanes quedaron segundos en la Champions League y la terminaron ganando al año siguiente, lo que pudo haber sido la gloria para Arturo Vidal.

Quizás te pueda interesar: Lo echaron al agua: revelan otras cuatro peleas de Aníbal Mosa con dirigentes de Colo Colo

Vidal pudo llegar al Bayern Múnich antes que a la Juventus.

Respecto a su llegada a la Juventus, el "King" siguió agregando que "Felicevich me dijo 'mira, en Juventus pasa esto. En los últimos años no han salido campeones, este es uno de los desafíos más grandes que puedes tener con tu carrera (...) Le dije 'ya, me gustan los desafíos. Me tengo fe que podemos ser campeones'".

Y sí que cumplió, pues consiguió ganar 4 títulos de Seria A consecutivos, dos Supercopas de Italia y una Copa Italia. Además, alcanzó la final de Champions League, donde perdió contra el mítico Barcelona del trío Messi, Suárez y Neymar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.