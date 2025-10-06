Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina

Colo Colo debutó con un cómodo triunfo en la Copa Libertadores Femenina 2025 y ahora quiere confirmar esta actuación ante un rival aún más complejo; Sao Paulo. Ambos clubes ganaron su primer partido y buscarán una nueva victoria para sellar su paso a la próxima ronda.

El equipo chileno no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Olimpia en el debut, dejando una gran imagen. Asimismo, el club brasileño hizo lo propio ante San Lorenzo y ganó bajo el mismo marcador, alzándose también como candidato serio.

Ahora, ambos equipos se verán las caras con el objetivo de definir su clasificación a los cuartos de final y, por qué no, comenzar a pavimentar esto como líder del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina.

Quizás te pueda interesar: Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club

Colo Colo se medirá ante Sao Paulo en la Copa Libertadores Femenina.

Cuándo juega Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina

El duelo está pactado para este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas y tendrá tintes de final. Tanto las albas como las brasileñas se jugarán el todo por el todo para confirmar el gran nivel mostrado en el partido del debut.

Al igual que que toda la competencia, este duelo se podrá presenciar de manera gratuita por las pantallas de Pluto TV, aplicación de streaming que cuenta con los derechos de transmisión y que emitirá este y los próximos enfrentamientos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.