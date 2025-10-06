Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina

Colo Colo vs. Sao Paulo Copa Libertadores Femenina.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano.

Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras

Colo Colo debutó con un cómodo triunfo en la Copa Libertadores Femenina 2025 y ahora quiere confirmar esta actuación ante un rival aún más complejo; Sao Paulo. Ambos clubes ganaron su primer partido y buscarán una nueva victoria para sellar su paso a la próxima ronda.

El equipo chileno no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Olimpia en el debut, dejando una gran imagen. Asimismo, el club brasileño hizo lo propio ante San Lorenzo y ganó bajo el mismo marcador, alzándose también como candidato serio.

Ahora, ambos equipos se verán las caras con el objetivo de definir su clasificación a los cuartos de final y, por qué no, comenzar a pavimentar esto como líder del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina.

Quizás te pueda interesar: Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club

Colo Colo se medirá ante Sao Paulo en la Copa Libertadores Femenina.

Cuándo juega Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina

El duelo está pactado para este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas y tendrá tintes de final. Tanto las albas como las brasileñas se jugarán el todo por el todo para confirmar el gran nivel mostrado en el partido del debut.

Al igual que que toda la competencia, este duelo se podrá presenciar de manera gratuita por las pantallas de Pluto TV, aplicación de streaming que cuenta con los derechos de transmisión y que emitirá este y los próximos enfrentamientos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano.

Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."
Agustín Arce, figura de La Roja Sub 20, espera consolidarse en la U

"Es hincha": La figura de La Roja Sub 20 que sueña con jugar pronto en la U
Camila Vallejo

Camila Vallejo defiende presupuesto que incluye dieta para Boric: Así respondió
Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova

¡Colmó su paciencia!: Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova con la peor de todas las críticas al DT
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Venció a Vallejo!: Cristian Garín es finalista del Challenger de Antofagasta y ya tiene rival
José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan liderazgo

Dos puntos de diferencia: Evelyn Matthei sigue cayendo y Jara se consolida según Panel Ciudadano UDD