Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club

Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

El pésimo 2025 de Colo Colo está teniendo consecuencias importantes de cara a la próxima temporada, pues la dirigencia planea una reestructuración. Son muchos los jugadores que podrían no continuar en Macul y ahora un nuevo jugador se prepara para armar sus maletas y dejar el club.

Se trata de Cristián Riquelme, lateral izquierdo que llegó en 2024 pero que nunca pudo ganarse su espacio en el equipo. El canterano de Everton estuvo cortado con Jorge Almirón, y ahora su situación con Fernando Ortiz está lejos de ser distinta.

La dirigencia alba le ha buscado salida en los últimos mercados y Ñublense con San Luis mostraron interés, pero finalmente no concretaron el traspaso. Ahora, Aníbal Mosa y compañía esperan reactivar las tratativas con ellos o esperar que nuevos equipos pongan sus ojos en el defensa.

Cristián Riquelme podría dejar Colo Colo.
El Cacique le busca salida a Cristián Riquelme.

Los números de Cristián Riquelme en Colo Colo

Desde su llegada al Estadio Monumental el defensor solo ha sumado 217 minutos repartidos en siete partidos, es decir, no ha logrado disputar tres duelos completos defendiendo la camiseta de los albos. Todo esto traduce su compleja estadía en el Cacique y por la que la dirigencia le busca salida a pesar de tener contrato hasta 2028.

De todas formas Riquelme no es el único defensor que podría dejar el equipo, pues Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo también conforman la amplia lista de jugadores que abandonarían el Estadio Monumental de cara al 2026.

