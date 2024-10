Marcela Cubillos vuelve a justificar sueldazo y apunta contra el Frente Amplio: "No ha dado ninguna explicación"

En las últimas horas la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos volvió a defender el millonario sueldo que recibía como docente de la Universidad San Sebastián y aseguró que durante estuvo en el cargo cumplió "con creces" su contrato. Así mismo, la profesional se lanzó con todo en contra del Frente Amplio a quienes tildó de no "hacerse cargo".

En concreto Cubillos, apuntó al partido de “no dar explicaciones”sobre el Caso Convenios en donde diversas fundaciones recibieron dineros del Estado para acciones que nunca se llevaron a cabo. Recordemos que ya son más de 60 las fundaciones indagadas en todo el país y los montos involucrados bordean los $ 90 mil millones.

Cubillos habla se sueldazo y se lanza contra el Frente Amplio

Para Radio Pauta, Cubillos señaló que cumplió “al pie de la letra” su contrato y “para lo que me llevaron a la universidad”. Además se refirió a la investigación que esta realizando la Superintendencia de Educación, que indaga su salario entre 2020 y 2024 mencionando “que investiguen todo” y que por ejemplo, el Frente Amplio aun no entrega "explicaciones".

“La gente lo que le produce indignación es lo que han hecho con su plata, y el Frente Amplio no ha dado todavía ninguna explicación y no se han hecho responsable de los miles de millones de plata pública que sacaron vía fundaciones para financiarse su vida mientras no estén en el poder” declaró la política.

Finalmente aseguró que ellos (los políticos del Frente Amplio) “no van para trabajar, van para vivir de la plata del Estado, mientras están en el Estado y cuando dejen el Estado. Entonces creo aquí la audacia es infinita" declaró. Además, hace algunas hora compartió molesta una noticia de 24 Horas titulada: "@mcubillossigall se defiende: ´El aporte a la universidad fue superior al costo de remuneración´". A lo que reaccionó con que "esa frase no la dije yo, sino Alejandro Pérez, socio de la Corporación Universidad San Sebastián ¿Será posible que @24HorasTVN canal financiado por todos los chilenos haga periodismo sin mentir?" escribió.

