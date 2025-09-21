Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado

Puchuncaví accidente hoy

Por: Paula Osorio

Un lamentable suceso sacudió la medialuna de Puchuncaví en la madrugada de este sábado, cuando un joven de 17 años perdió la vida durante la celebración de la fiesta de la chilenidad. Según los primeros antecedentes, se produjo un incidente violento en el que un grupo de personas intentó agredir a otros asistentes con un arma blanca, generando confusión y alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

En ese contexto, un funcionario de la PDI, perteneciente a la Brigada de Extranjería de Arica, se identificó como miembro de la institución, y según lo informado, luego de recibir el ataque, el PDI hizo uso de su arma de fuego, disparando en dos oportunidades.

El menor herido fue trasladado de inmediato a un CESFAM local, donde se confirmó su deceso. Por su parte, el funcionario de la PDI resultó con lesiones y pidió apoyo a Carabineros en el lugar. La Fiscalía determinó que la investigación quedara a cargo del OS9 de Carabineros, mientras que el policía fue puesto bajo detención preventiva a la espera de su formalización.

Asimismo, se dio a conocer que el adolescente contaba con antecedentes policiales por distintos delitos, información que forma parte del análisis del caso. Las autoridades continúan trabajando para aclarar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. Este hecho genera preocupación por la seguridad en eventos masivos y pone sobre la mesa la necesidad de reforzar protocolos de protección en celebraciones de gran concurrencia.

