¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo

El año 2025 de Colo Colo ha sido una verdadera tragedia y actualmente solo ha logrado ganar uno de sus últimos siete partidos. El principal apuntado por la situación es Jorge Almirón, razón por la que la Garra Blanca exigió su salida inmediata mediante un comunicado.

Todo fue expuesto en las redes sociales, donde indicaron que “tu tiempo terminó (...)  Los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”.

Por si fuera poco, también añadieron que “le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”.

Quizás te pueda interesar: ¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile 

colo colo garra blanca
El comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón.

El panorama es complejo en Macul, pues Jorge Almirón no quiere renunciar y la dirigencia debe pagar una indemnización que supera los 2 millones de dólares si lo despide, cantidad de dinero que no pueden permitirse.

La crisis financiera y deportiva que protagoniza el Cacique no se había visto en los últimos años e incluso se podría profundizar aún más si no consigue clasificar a competencias internacionales de cara al 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”
Carlos Caszely

“Te guste o no”: La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely
lucas assadi en u de chile

El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"
Aníbal Mosa Colo Colo

Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
arturo vidal colo colo

Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje

Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."