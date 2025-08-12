¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo

El año 2025 de Colo Colo ha sido una verdadera tragedia y actualmente solo ha logrado ganar uno de sus últimos siete partidos. El principal apuntado por la situación es Jorge Almirón, razón por la que la Garra Blanca exigió su salida inmediata mediante un comunicado.

Todo fue expuesto en las redes sociales, donde indicaron que “tu tiempo terminó (...) Los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”.

Por si fuera poco, también añadieron que “le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”.

Quizás te pueda interesar: ¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile

El comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón.

El panorama es complejo en Macul, pues Jorge Almirón no quiere renunciar y la dirigencia debe pagar una indemnización que supera los 2 millones de dólares si lo despide, cantidad de dinero que no pueden permitirse.

La crisis financiera y deportiva que protagoniza el Cacique no se había visto en los últimos años e incluso se podría profundizar aún más si no consigue clasificar a competencias internacionales de cara al 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.