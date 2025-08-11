¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile

Este fin de semana Universidad de Chile enfrentaba en condición de local a una complicada Unión Española. Los azules venían de una dura caída ante Cobresal, lo que generó una mayor distancia ante el actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, por lo que querían volver al triunfo para no perder más terreno en la lucha por el título.

Como era de esperarse, el romántico viajero dominó de inmediato las acciones, pero fue Unión Española quien abrió las acciones al minuto 13', gracias a un penal servido por Pablo Aránguiz. Pero en el minuto 28', Javier Altamirano igualó el marcador. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 56', Lucas Di Yorio puso en ventaja a los azules y luego en el minuto 78', Lucas Assadi aumentó para el local. Finalmente, Rodrigo Contreras cerró la goleada en el minuto 84'.

Con esta buena victoria, Universidad de Chile continúa en el camino por la lucha por el título, pero queda a una distancia de seis puntos del actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido. Pero además de la competencia local, comienzan a enfocarse también en lo que será la llave por la Copa Sudamericana ante Independiente.

Tras la buena victoria ante Unión Española, el romántico viajero deja de lado el Campeonato Nacional para enfocarse en lo que será su llave por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda, donde la ida se disputará en suelo nacional el próximo miércoles desde las 20:30 horas y los azules esperan dar el primer golpe en casa.

Si bien en Universidad de Chile cuentan con varias figuras en el equipo, desde la prensa argentina advierten a Independiente por un jugador en concreto, este es el caso de Leandro Fernández. "Universidad de Chile, segundo en el campeonato trasandino luego de 19 fechas disputadas y con Leandro Fernández, un viejo conocido en sus filas, es el obstáculo a superar".