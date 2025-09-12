Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025

La Supercopa de Chile 2025 tendrá como protagonistas a los dos equipos más grandes del país: Colo Colo y Universidad de Chile. El encuentro se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura U-SEK, en una cita que promete emociones y un ambiente cargado de rivalidad.

El Cacique llega como campeón del Campeonato Nacional 2024, mientras que el Romántico Viajero aseguró su lugar tras consagrarse en la Copa Chile. Será, sin dudas, un choque que paraliza al país.

Polémica previa al duelo

La previa estuvo marcada por la controversia: la U solicitó reprogramar el partido debido a su llave de la Copa Sudamericana 2025 contra Alianza Lima, pero tanto la ANFP como los albos rechazaron la petición. Finalmente, el partido se jugará en la fecha pactada, generando debate en el ambiente futbolero.

Dónde ver la Supercopa 2025

Los hinchas tendrán varias opciones para seguir el clásico en vivo:

Televisión: transmisión oficial por TNT Sports .

transmisión oficial por . Radio en vivo: relato y comentarios en ADN Deportes .

relato y comentarios en . Streaming y online: cobertura minuto a minuto disponible en ADN.cl y plataformas digitales.

Horario confirmado Supercopa de Chile 2025

Partido: Colo Colo vs Universidad de Chile

Competencia: Supercopa de Chile 2025

Fecha: domingo 14 de septiembre 2025

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Santa Laura U-SEK, Santiago

