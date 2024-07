Se mantiene la tónica: Colo Colo recibe pésima noticia para su próximo partido de Copa Chile

Colo Colo eliminó a O'Higgins en los cuartos de final de Copa Chile y ahora deberá enfrentar a Santa Cruz en las semifinales. Sin embargo, para este partido los albos recibieron una pésima noticia que puede terminar siendo fundamental en el desarrollo del encuentro.

Y es que el partido se disputará sin hinchas visitantes, por lo que el Cacique no tendrá el apoyo de sus fanáticos en el Estadio La Granja de Curicó. Todo esto se debe a la decisión que tomó la delegación provincial de la zona, comandada por José Correa, quienes emitieron un comunicado para informar.

"Tras una reunión con Estadio Seguro, el club Deportes Santa Cruz, y Carabineros, hemos determinado que el partido se juegue sin público visitante. Desde ya no se permitirá el ingreso de hinchas de Colo Colo que estén en las bases de datos, y a su vez tampoco, quien sea hincha y no esté en esa base de datos, no podrá asistir con camiseta del club visitante", explicó la autoridad.

Los albos nuevamente no tendrán hinchas como visitante.

Recordar que el partido está pactado para este domingo 7 de julio a las 17:30 horas, mientras que la semifinal de vuelta será el sábado 13 en el Estadio Monumental. Lo peor de todo es que debido a los problemas de la hinchada alba, tampoco se sabe si tendrá aforo completo para dicho duelo.

De hecho, el último partido se disputó con aforo reducido y solo pudieron decir presente los abonados, por lo que la hinchada del Cacique vive momentos complicados a solo un mes de disputar los octavos de final de Copa Libertadores, partido en el que necesita sí o sí el apoyo de todos los fanáticos.

