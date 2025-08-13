Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Arturo Vidal ha protagonizado las portadas noticiosas en este 2025 pero no por un buen rendimiento, sino más bien por sus constantes expulsiones y polémicas en cada compromiso. Todo este panorama está complicando su estadía en Colo Colo debido a que los dirigentes se dividen por su renovación.

Constantemente fuentes internas de Blanco y Negro revelan información de manera anónima en El Mercurio, y esta no fue la excepción. "Por ningún motivo le renovaríamos el contrato. Pero está el tema de la extensión automática si juega una cantidad determinada de minutos", señalaron esta vez.

El contrato del "King" establece su renovación automática si disputa el 50% de los minutos durante la temporada, panorama, por el que el bloque opositor comienza a resignarse. "Desconocemos si el contrato original sufrió alguna modificación", agregaron.

Directorio de Blanco y Negro se divide por renovación de Vidal.

Destacar que el volante está cerca de cumplir con esta cláusula de minutos. Es más, con el clásico ante Universidad Católica ya concretaría su renovación automática para quedarse, al menos, hasta finales de 2026 en el Estadio Monumental.

Ante todo este panorama el bloque opositor en Blanco y Negro está totalmente resignado, ya que no pueden hacer nada para evitar la continuidad de Vidal. Lo cierto es que el "King" ha ido perdiendo respaldo tanto dentro como fuera del club, pues los hinchas también están dejando de apoyarlo.

