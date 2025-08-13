Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Por: Fabián Marambio

Universidad de Chile se verá las caras ante Independiente de Avellaneda en una de las series más reñidas de la Copa Sudamericana. El cuadro argentino ya llegó a Chile y uno de los que habló con la prensa fue Felipe Loyola, quien aprovechó de dejarle un recado a la U.

Al ser consultado si este es un partido especial por tratarse de un equipo chileno, el canterano albo afirmó que “sí, totalmente. Tengo muchos compañeros de selección, además que conozco al cuerpo técnico”.

Pero eso no fue todo, porque también advirtió que “estoy contento de jugar este tipo de partidos. Los conozco, les tengo mucho cariño, pero nosotros venimos a ganar y esperamos llevarnos los tres puntos”.

felipe loyola
Felipe Loyola deja directo recado para la U.

Lo cierto es que este compromiso promete sacar chispas en un Estadio Nacional que estará colmado de fanáticos azules, quienes asistirán para darle su apoyo al equipo en la misión de conseguir un buen resultado en el duelo de ida.

Recordar que la vuelta será en Argentina, lo que complicaría a Gustavo Álvarez y compañía si no logran conseguir un buen resultado en este duelo de ida.

