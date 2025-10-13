Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo

Colo Colo disputó un partido ante Cobresal en el fútbol formativo y lamentablemente ocurrió un hecho repudiable. Y es que Manley Clerveaux, talentoso jugador albo, fue víctima de racismo por parte del público que llegó hasta el Estadio Monumental para apoyar al club nortino.

Incluso, producto de la gravedad de la situación, en la transmisión oficial del compromiso prefirieron no realizar la entrevista postpartido con el delantero de la Sub 20. El atacante haitiano fue una de las figuras, pero no quisieron exponerlo ante la "barra" de Cobresal tras la lamentable situación.

Cobresal saca la voz por racismo contra jugador de Colo Colo

Desde el club minero emitieron un comunicado oficial repudiando el hecho y dando sus descargos. "El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”, señalaron.

Tras el triunfo de Colo-Colo sub 20 contra Cobresal, la figura del partido Manley Clerveaux NO participó en la entrevista



Hubo insultos por parte de la barra de Cobresal contra el futbolista del cacique



Siempre vamos a repudiar cualquier tipo de discriminación racial

Los más lamentable de la situación es que en su mayoría, por no decir totalidad, el público asistente que protagonizó los hechos de racismo son familiares de los jugadores de Cobresal, lo que le suma un contexto aún más grave al acontecimiento.

De ahora en más quedará esperar la resolución de la investigación, donde deberán encontrar a el o los culpables del lamentable hecho y ver qué tipo de sanciones le otorgan.

