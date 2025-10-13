Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo

Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta

Colo Colo disputó un partido ante Cobresal en el fútbol formativo y lamentablemente ocurrió un hecho repudiable. Y es que Manley Clerveaux, talentoso jugador albo, fue víctima de racismo por parte del público que llegó hasta el Estadio Monumental para apoyar al club nortino.

Incluso, producto de la gravedad de la situación, en la transmisión oficial del compromiso prefirieron no realizar la entrevista postpartido con el delantero de la Sub 20. El atacante haitiano fue una de las figuras, pero no quisieron exponerlo ante la "barra" de Cobresal tras la lamentable situación.

Cobresal saca la voz por racismo contra jugador de Colo Colo

Desde el club minero emitieron un comunicado oficial repudiando el hecho y dando sus descargos. "El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”, señalaron.

Quizás te pueda interesar: Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú

Los más lamentable de la situación es que en su mayoría, por no decir totalidad, el público asistente que protagonizó los hechos de racismo son familiares de los jugadores de Cobresal, lo que le suma un contexto aún más grave al acontecimiento.

De ahora en más quedará esperar la resolución de la investigación, donde deberán encontrar a el o los culpables del lamentable hecho y ver qué tipo de sanciones le otorgan.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta
Corte modifica condena del asesino de Camila Rojas

¿Cumplirá presidio perpetuo? Informan nueva decisión de la Corte sobre condena de asesino de Camila Rojas
Carlos Caszely y la salida de Arturo Vidal en Colo Colo

La tajante respuesta de Carlos Caszely a Arturo Vidal tras poner en duda su continuidad en Colo Colo: "Cada jugador..."
El DT favorito de Ruud van Nistelrooy para La Roja

Ruud van Nistelrooy se la juega con su gran candidato para ser nuevo DT de La Roja: "Con su éxito..."
Tomás Barrios a la final del Challenger de Cali

Tras arrasar en semis: Tomás Barrios ya tiene rival para la gran final del Challenger de Cali
Javier Altamirano explica su lesión en el Chile-Perú

¿Se preocupa la U?: Javier Altamirano cuenta la firme de su lesión en el triunfo de Chile ante Perú
Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam