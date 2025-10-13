Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú

Gustavo Álvarez sueldo en Perú.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta

Gustavo Álvarez tiene contrato hasta finales de 2026 con la U, pero todo parece indicar que, a pesar de esto, no seguirá en el equipo. El DT es seguido de cerca por la Selección de Perú y al parecer tienen diálogos muy avanzados para cerrar positivamente la negociación.

El estratega estaría envuelto en una disputa interna con la dirigencia azul y tendría decidido dejar el club a pesar de tener chances de ganar la Copa Sudamericana. En ese sentido, los peruanos llegaron justo a tiempo para “rescatarlo” con un increíble sueldo.

El sueldo de Gustavo Álvarez en la Selección de Perú

Según informaciones de El Mercurio, en Perú le ofrecen un sueldo de 2 millones de dólares al año, lo que se traduce en 160 millones de pesos mensuales. Esta es una cantidad bastante alta considerando que, actualmente, recibe 50 millones de pesos cada 30 días.

Quizás te pueda interesar: El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."

Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile
Álvarez tendría considerable mejora de sueldo en Perú.

Con este panorama, el entrenador tendría todo acordado para ir a Perú y ser el entrenador que le devuelva la ilusión a todo el país. Sin embargo, antes de ello tendrá que terminar de disputar la temporada con la U, escenario en el que debe afrontar las semis de Copa Sudamericana.

Los azules están esperando por Lanús en dicha ronda del torneo, la cual podría ser clave para ver qué recuerdo deja Álvarez en todo el corazón de los fanáticos universitarios que ansían ver al equipo campeón.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Gustavo Álvarez dejaría la U de Chile.

Piensan en el futuro: el principal candidato de la U de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez
Jugador de Colo Colo sufre racismo.

Lamentable situación: Cobresal alza la voz tras denuncia de racismo contra jugador de Colo Colo
Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."
Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
Arturo Vidal llega a la Kings League

Arturo Vidal llega a la Kings League y desata la furia de los hinchas de Colo Colo: "Retírate con dignidad"
Jeannette Jara y su mensaje contra discurso de "Chile se cae a pedazos"

Contra discurso de “Chile se cae a pedazos”: El contundente mensaje de Jara sobre la realidad del país
Gustavo Álvarez deja Universidad de Chile

¿Deja el CDA?: Desde la U destapan el futuro de Gustavo Álvarez tras oferta de selección sudamericana
Evelyn Matthei promete "recuperar" La Araucanía

“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Campeón en Colombia!: El importante salto de Tomás Barrios tras ganar el Challenger de Cali
Franco Parisi y su proyección para una segunda vuelta

¿Con Jara o Kast? Franco Parisi se muestra confiado frente a una eventual segunda vuelta
Corte modifica condena del asesino de Camila Rojas

¿Cumplirá presidio perpetuo? Informan nueva decisión de la Corte sobre condena de asesino de Camila Rojas
Carlos Caszely y la salida de Arturo Vidal en Colo Colo

La tajante respuesta de Carlos Caszely a Arturo Vidal tras poner en duda su continuidad en Colo Colo: "Cada jugador..."
El DT favorito de Ruud van Nistelrooy para La Roja

Ruud van Nistelrooy se la juega con su gran candidato para ser nuevo DT de La Roja: "Con su éxito..."
Tomás Barrios a la final del Challenger de Cali

Tras arrasar en semis: Tomás Barrios ya tiene rival para la gran final del Challenger de Cali
Javier Altamirano explica su lesión en el Chile-Perú

¿Se preocupa la U?: Javier Altamirano cuenta la firme de su lesión en el triunfo de Chile ante Perú
Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam