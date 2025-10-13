Con razón quiere irse: el millonario sueldo que seduce a Gustavo Álvarez desde Perú

Gustavo Álvarez tiene contrato hasta finales de 2026 con la U, pero todo parece indicar que, a pesar de esto, no seguirá en el equipo. El DT es seguido de cerca por la Selección de Perú y al parecer tienen diálogos muy avanzados para cerrar positivamente la negociación.

El estratega estaría envuelto en una disputa interna con la dirigencia azul y tendría decidido dejar el club a pesar de tener chances de ganar la Copa Sudamericana. En ese sentido, los peruanos llegaron justo a tiempo para “rescatarlo” con un increíble sueldo.

El sueldo de Gustavo Álvarez en la Selección de Perú

Según informaciones de El Mercurio, en Perú le ofrecen un sueldo de 2 millones de dólares al año, lo que se traduce en 160 millones de pesos mensuales. Esta es una cantidad bastante alta considerando que, actualmente, recibe 50 millones de pesos cada 30 días.

Quizás te pueda interesar: El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."

Álvarez tendría considerable mejora de sueldo en Perú.

Con este panorama, el entrenador tendría todo acordado para ir a Perú y ser el entrenador que le devuelva la ilusión a todo el país. Sin embargo, antes de ello tendrá que terminar de disputar la temporada con la U, escenario en el que debe afrontar las semis de Copa Sudamericana.

Los azules están esperando por Lanús en dicha ronda del torneo, la cual podría ser clave para ver qué recuerdo deja Álvarez en todo el corazón de los fanáticos universitarios que ansían ver al equipo campeón.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.