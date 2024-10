¿Da el salto? Importante club europeo quiere quedarse con la próxima joya de La Roja

La Roja Sub 15 tuvo un muy buen rendimiento en el Sudamericano de la categoría al ganar todos su partidos de fase de grupos y estar luchando por el tercer lugar actualmente. Todo eso se debe a las grandes figuras que componen el plantel, siendo una de ellas buscada fuertemente desde Europa.

Se trata de Zidane Yáñez, delantero que estaría en los planes del Galatasary. Así lo reveló el sitio turco YeniAsir, donde señalaron que el gigante europeo planea una "inversión a futuro”, agregando que “los ojeadores del equipo, en busca de nuevos candidatos a estrella, siguen a Zidane Yáñez, de 16 años".

En esa misma línea, el medio citado afirmó que "los ojeadores del Galatasaray, líder de la Superliga, siguen de cerca a los jóvenes talentos de todo el mundo. El actual Campeonato de Fútbol Sub 15 de la Conmebol en Bolivia también está bajo estrecha vigilancia por parte del club".

Zidane Yáñez es buscado desde el Galatasaray.

Finalmente, el medio turco hizo un análisis del chileno y agregó que "el nombre que ha sido destacado con frecuencia por el personal que observa y observa a las posibles estrellas del futuro ha sido la figura chilena que ha marcado cuatro goles, Zidane Yáñez".

Actualmente, la estrella de La Roja Sub 15 juega en el New York City de la MLS, pero al parecer esto podría cambiar pronto debido al gran nivel que ha mostrado. El interés del gigante turco es real, pero de momento solo ha quedado en eso y no se ha barajado nada oficial.

