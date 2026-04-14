No se olvida de su gran amor: Claudio Bravo festeja su cumpleaños dejándole un guiño grande a Colo Colo

Claudio Bravo y guiño a Colo Colo en su cumpleaños.

Por: Fabián Marambio

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Claudio Bravo festejó un nuevo cumpleaños y lo hizo acompañado de antiguos compañeros de la Selección Chilena. En la celebración, el exarquero aprovechó para dejarle un guiño a Colo Colo, equipo en el que se formó y debutó profesionalmente dando inicio a una exitosa carrera.

El cumpleaños al parecer era con temática de fútbol, pues los invitados asistieron con camisetas de Selecciones o equipos del mundo. En ese contexto, el excapitán de La Roja tenía clara su elección: festejar 43 años con el escudo del Cacique en el pecho, todo esto acompañado de una boina para caracterizarse como un arquero del pasado.

Claudio Bravo y su guiño a Colo Colo

Las fotografías no dejaron a nadie indiferente, ya que muchos recordaron el gran paso del exjugador por el Estadio Monumental. Destacar que, antes de marcharse rumbo a la Real Sociedad, el exguardamenta se consagró campeón del fútbol chileno ante la U y siendo protagonista en la definición a penales al atajar dos lanzamientos.

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Claudio Bravo festeja su cumpleaños recordando a Colo Colo.
La foto de Claudio Bravo en su cumpleaños.

Después de su buena etapa, Bravo partió al extranjero para defender las camisetas de importantes clubes y conseguir grandes logros, pero quedó una espina clavada en una gran parte de los fanáticos: verlo nuevamente atajando en el Estadio Monumental defendiendo la camiseta alba.

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Lamentablemente para sus aspiraciones, eso no pudo suceder, pero ahora Bravo demostró que nunca se olvida del Cacique incluso haciéndolo parte de los festejos de su cumpleaños número 43. Es más, muchos se ilusionan también con verlo ligado al club al menos como preparador de arqueros o formador de nuevos talentos, algo que podría darse en el mediano plazo.

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