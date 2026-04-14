Seguirá dando que hablar: salen a la luz audios del VAR tras polémica en partido de Ñublense vs U de Chile

U de Chile vs Ñublense: audios del VAR.

Por: Fabián Marambio

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U de Chile perdió ante Ñublense en un partido que tuvo de todo, pero fue la polémica la que se robó todas las miradas. Los azules reclamaron una falta contra Javier Altamirano que, según ellos, merecía roja, pero el árbitro del encuentro no acudió ni al VAR para revisarla y evaluar revertir su decisión.

Esta decisión del juez Cristian Galaz fue apoyada en todo momento por sus colegas que estaban justamente en la sala del VAR. “Galaz, el jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U quien se antepone con su pie, es una acción de juego, porque el jugador de Ñublense no puede hacer nada”, fue uno de los diálogos que se escucharon en el VAR.

La polémica Ñublense vs U de Chile está al rojo vivo

Ese no fue el único apoyo que recibió Cristian Galaz después de la polémica en Chillán, pues desde la Comisión de Árbitros afirmaron que “el VAR en su chequeo protocolar pudo evidenciar lo dicho por el árbitro, porque el jugador juega el balón que tenía en su control y no por una disputa”.

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Lo cierto es que la decisión no dejó a nadie contento en Universidad de Chile. Javier Altamirano y Fernando Gago hablaron tras el encuentro ante los chillanejo y demostraron todo su descontento contra el juez del encuentro. Destacar también que las quejas de la U vienen desde la temporada anterior, acusando una supuesta persecución en su contra por parte de la ANFP.

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Así las cosas, estos audios del VAR estarán lejos de calmar a U de Chile, pues dentro del club están todos convencidos de que era roja para el jugador de Ñublense. De todas formas el partido ya quedó atrás y esos tres puntos perdidos no los recuperarán, así que Fernando Gago ya está mentalizado para "desquitarse" ante Everton en la próxima jornada de la Liga de Primera.

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