¿Arrepentido? Claudio Borghi afirma que sus dichos no fueron por Matías Zaldivia

Claudio Borghi desató la polémica al defender a Colo Colo después de unos despectivos dichos de Matías Zaldivia, sin embargo, el "Bichi" ahora salió nuevamente al paso para aclarar que sus palabras no fueron precisamente contra el jugador de la U, sino que fueron para Gabriel Costa.

"El viernes hice un comentario sobre un jugador. Nunca lo nombré, no me lo preguntaron. Todos lo relacionaron con Matías Zaldivia. Está muy lejos de ser Zaldivia. Tengo un afecto por él, lo conozco poco pero es un chico afectuoso. No siguió en Colo Colo por una cuestión no deportiva (...) Todo bien con él", afirmó Borghi.

En ese sentido, aclaró que "mis dichos fueron para Gabriel Costa (...) Lo dijo en Perú. Los dichos de él fue ‘ahora juego con estadio lleno’. Mi tiempo acá se va a acabar, como se acaba todo, me voy a ir a otro canal y es como que dijera ‘ahora tengo un buen panel, un buen conductor, ahora funciona’. Ustedes se ofenderían".

Borghi aclaró que sus palabras no fueron contra Zaldivia.

Destacar que las palabras de Gabriel Costa no tienen relación directa con Colo Colo, a diferencia de lo que señaló Matías Zaldivia. Recordar que el delantero peruano jugaba en Alianza Lima y pasó directamente a Universitario, el máximo rival de los limeños, por lo que sus dichos tienen relación con aquello.

Es por esto que las redes sociales fueron críticas con Claudio Borghi señalando que solo salió a "descartarse" y que se "arrepintió" por sus dichos. Lo cierto es que probablemente esto no pase a mayores y toda la polémica quede zanjada con la aclaración del "Bichi".

