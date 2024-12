Carlos Palacios relata su momento más difícil en Colo Colo este 2024: "Pensé en no jugar"

Mientras se prepara para dar un nuevo salto al extranjero y firmar con Boca Juniors, Carlos Palacios repasó el momento más difícil que vivió junto a Colo Colo este año: el fallecimiento de su sobrino. Así es, en conversación con el canal oficial del Cacique, el jugador relató cómo enfrentó su pérdida, y cómo esta tuvo implicancia en su campaña.

Fue previo al encuentro con Palestino (20 de octubre) que la 'Joya' recibió la noticia, la cual lo dejó al borde de no disputar el partido: "Había dormido poco, creo que nada, una hora. Pensé en decirle al profe que no podía jugar, que no me sentía preparado, que la mente no me estaba funcionando, el corazón no estaba funcionando".

"Fue difícil tomar la decisión de jugar. Se suponía que me habían dado libre, que no viniera. Estaba en la casa, estaba acostado pensando. A él le gustaba verme jugar, disfrutaba de verme jugar. A veces llegaba a la casa y él ponía videos míos en YouTube, entonces estaba pensando y dije que lo iba a hacer por él", reveló el ofensivo.

"Entrenábamos a las 16:00 y llegué a las 16:10. Bajé corriendo a entrenar y todos me quedaron mirando como '¿qué hace este aquí?'. Fui a hablar con el profe, me dijo que me apoyaba en cualquier decisión que yo tomara y le dije que quería jugar, que tenía las ganas de jugar. Lo demás ya es historia", expresó sobre aquella jornada, donde incluso marcó gol.

"Le pregunté a mi hermana también si ella quería, y ella me dijo que sí, que ella sentía que al niño le hubiese gustado. Saqué todo lo colocolino que soy y el amor por él, que iba a ser un lindo día para él. Siento que todo lo que sucedió ese día fue por y para él, que me estaba mirando desde el cielo", finalizó Carlos Palacios.

