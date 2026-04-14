Senador Carter se suma a críticas contra Steinert tras fracaso en sesión clave sobre Carabineros: “Se nos cae todo el relato”

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Por: Catalina Martínez

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Luego de que la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, derivara en el fracaso de una importante sesión de la comisión de Hacienda en el Senado, las críticas contra la autoridad se multiplicaron. Incluso, los cuestionamientos llegaron desde el oficialismo, donde el senador Rodolfo Carter dejó un feroz descargo. 

Y es que, según detalló ADN Radio, los reproches en el Congreso fueron totales tras confirmarse que la líder de la cartera y su subsecretario no asistirían a la instancia que buscaba dar curso al proyecto de modernización de Carabineros. Detenido por ahora, el plan pretende dar un impulso a la trayectoria de los funcionarios, incorporar mejoras en sus beneficios y responder a la falta de dotación que afecta a la institución policial. 

Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, fue la directa crítica al Ejecutivo que dejó el senador Carter, advirtiendo además el fuerte golpe que representa en materia de seguridad. “Es de verdad de las cosas más importantes para los ciudadanos, la falta de carabineros, la falta de postulantes y la dignificación de la carrera”, sentenció. 

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“Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”, cuestionó. En esa misma línea, apuntó a los efectos políticos que traería la ausencia de Steinert en esta reunión clave: “No solo le da argumentos a la oposición, sino que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días”.

En tanto, desde los sectores de oposición, la senadora Daniella Cicardini, criticó duramente la situación y la describió como “vergonzosa”. Mientras que en las filas oficialistas se deslizaron reparos, atribuyendo lo ocurrido a fallas en la coordinación del Ejecutivo.

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