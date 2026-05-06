¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma

Alejandro Tabilo

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana comenzó el Master 1000 de Roma, donde actualmente son dos los tenistas nacionales que están participando. El primero es Alejandro Tabilo, quien clasificó de manera directa al Main Draw y el segundo es Cristián Garín que logró su clasificación al superar la Qualy.

Nuestra primera raqueta nacional viene de un gran torneo la semana pasada, ya que se quedó con el título del Challenger 175 Aux-En-Provence, tras vencer en la gran final al tenista belga Zizou Bergs (44) por parciales de 6-4/4-6/6-3.

Con esta gran semana, Alejandro Tabilo logró subir hasta el puesto 35° del ránking ATP y ahora en el Master 1000 de Roma espera seguir ratificando su gran momento, avanzando lo que más pueda en el torneo para seguir escalando en el ránking.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (35) tuvo su esperado debut en el Master 1000 de Roma, donde de manera impecable venció al tenista español Pablo Carreño Busta (91) por parciales de 6-2/6-1, en un partido que debió ser detenido por la lluvia.

Un duro rival

Gracias a este resultado, Tabilo suma 30 puntos que le permitirán escalar hasta el puesto 32° del ránking ATP, lo que le asegura por el momento ser sembrado en Roland Garros. Ahora por la segunda ronda del torneo se medirá ante el argentino Francisco Cerúndelo (27).

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