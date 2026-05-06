¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional se tomó una pausa seguir disputándose la Copa de La Liga, torneo que debuta esta temporada en el fútbol chileno y que busca aumentar la poca competencia que se venía teniendo hasta ahora.

Pese a esto, Colo Colo se enfrentó a Coquimbo Unido en un duelo pendiente por el Campeonato Naconal, donde gracias a una destacada actuación de Javier Correa quien marcó un doblete, los albos se quedaron con la victoria por 3-1.

Con este gran resultado, Colo Colo volvió a quedar como líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, superando en tres unidades a su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache.

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Se acerca la mitad de la temporada, donde Colo Colo ya piensa en su participación en el próximo mercado de fichajes. Es aquí donde además los albos ya habrían definido al primer jugador que abandonará al equipo.

Nunca le dieron oportunidades

Este es el caso del joven volante de 22 años, Bastián Silva, quien incluso a principio de año rechazó algunas ofertas para quedarse en el estadio monumental y jugar en el equipo. Pero lamentablemente nunca se le dio la oportunidad y ahora buscará nuevas opciones en el siguiente mercado de fichajes, donde además está negociando con el club la opción de irse como jugador libre.

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