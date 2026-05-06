Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

En el marco de la investigación por el secuestro del empresario, Jorge Vera, de 84 años nuevos antecedentes salieron a la luz. Bajo ese contexto, se dio a conocer que el ataque fue planificado por el Tren de Aragua desde una cárcel en Bogotá, Colombia.

Dentro de las últimas horas, se reveló que el quinto detenido por el secuestro del empresario se trataría de, Felipe Retamales, un sujeto que vivía en situación de calle, conocido por tener antecedentes en riña y robo. Nino Meza - uno de los involucrados en este caso- lo acogió en el taller mecánico, donde terminó integrándose al entorno criminal.

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Según un reportaje de T13, Retamales cumplía un rol fundamental mientras, Jorge Vera, estaba en cautiverio. Él se dedicaba a vigilarlo, alimentarlo y administrarle medicamentos. Dentro de la investigación, está descrito como el “enfermero”, producto de la insulino-dependencia que mantenía Jorge Vera.

De acuerdo a la información policial, se logró verificar que los delincuentes ejecutaron el crimen en Chile, pero la planificación y coordinación provino de una cárcel colombiana. El subprefecto Juan Paillán señaló al citado medio que "en este caso hay sujetos que concretan los llamados, otros que operativizan y otros que cuidan a la víctima, hasta que se produzcan las condiciones que ellos buscan en estas extorsiones".

Mientras el empresario seguía secuestrado los delincuentes hicieron varios contactos con la familia incluyendo pruebas de vida y negociaciones. Esto ocurrió mientras la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) avanzaba con la investigación.

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