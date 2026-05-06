¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship

Finalmente, Ben Brereton no consiguió ingresar a los puestos de playoffs de la Championship con el Derby County, por lo que se equipo tendrá que permanecer una temporada más en la segunda división de Inglaterra.

Pese a esto, el delantero nacional tuvo una gran temporada en el cuadro inglés, sobre todo si tenemos en cuenta que venía de malos pasos por el Villarreal y el Sheffield United. Este año junto al Derby County anotó siete goles y entregó tres asistencias, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

El gran presente de Ben Brereton en el equipo le permitió llegar con mayor confianza a los llamados de La Roja, donde volvió a convertir en algunos duelos amistosos y se espera que pueda seguir siendo parte de futuros procesos del cuadro nacional.

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Luego de no conseguir clasificar a los playoffs de la Championship, la temporada terminó para Ben Brereton y el Derby County, donde además el delantero nacional informó que no continuará en el equipo, pese a la buena temporada que tuvo este año.

¿Llegará a la Premier?

Por ahora, el delantero nacional tendrá que volver al Southampton, equipo dueño de su pase, quienes también están en la Championship, pero que están peleando un cupo para ingresar a la Premier League. Brereton tiene contrato hasta junio del 2028, por lo que tampoco es descabellado pensar en otra salida a préstamo a otro equipo.

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