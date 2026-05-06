¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile
Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Finalmente, Ben Brereton no consiguió ingresar a los puestos de playoffs de la Championship con el Derby County, por lo que se equipo tendrá que permanecer una temporada más en la segunda división de Inglaterra.

Pese a esto, el delantero nacional tuvo una gran temporada en el cuadro inglés, sobre todo si tenemos en cuenta que venía de malos pasos por el Villarreal y el Sheffield United. Este año junto al Derby County anotó siete goles y entregó tres asistencias, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

El gran presente de Ben Brereton en el equipo le permitió llegar con mayor confianza a los llamados de La Roja, donde volvió a convertir en algunos duelos amistosos y se espera que pueda seguir siendo parte de futuros procesos del cuadro nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Luego de no conseguir clasificar a los playoffs de la Championship, la temporada terminó para Ben Brereton y el Derby County, donde además el delantero nacional informó que no continuará en el equipo, pese a la buena temporada que tuvo este año.

¿Llegará a la Premier?

Por ahora, el delantero nacional tendrá que volver al Southampton, equipo dueño de su pase, quienes también están en la Championship, pero que están peleando un cupo para ingresar a la Premier League. Brereton tiene contrato hasta junio del 2028, por lo que tampoco es descabellado pensar en otra salida a préstamo a otro equipo.

También te puede interesar: ¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile
Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”
Camila Flores

Investigan a Camila Flores por posible fraude al fisco: PDI y Fiscalía llegaron hasta el Congreso
¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica

¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica
Homicidio frustrado

Investigan doble homicidio frustrado en La Pintana: víctima está grave y en riesgo vital
Exgoleador de Colo Colo reprueba el doble 9 con crítica a Javier Correa

Atento Ortiz: Exgoleador de Colo Colo desaprueba el doble 9 por 'culpa' de Javier Correa
La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores

¡Es hoy!: La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores
Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido

Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido
michelle-bachelet-onu

Cancillería investigará a diplomáticos que habrían hecho contracampaña a Michelle Bachelet en la ONU
Fernando Gago pierde una de sus piezas claves en la U por al menos dos semanas

Pieza clave de la U de Fernando Gago será baja por al menos dos semanas: "Tiene un desgarro"
Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

¡La polémica sigue!: Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

¡PAREN TODO! Brayan Cortés suena fuerte en importante equipo sudamericano