¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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Si bien nuestro país no se caracteriza por muchos trofeos en el fútbol, sí hemos tenido campañas épicas, donde dentro de ellas entran las dos Copa Américas conseguidas por la Generación Dorada, el tercer lugar en la Copa del Mundo de 1962, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 2000, entre otros.

Pero además de los reconocimientos colectivos, nuestro país también ha sabido sacar grandes delanteros que han marcado la historia del fútbol tanto nacional como internacional y que han permitido que Chile sea visto con buenos ojos.

Es aquí donde siempre ha existido el clásico debate de quién sería el mejor delantero en la historia de nuestro país. Esto es algo muy difícil porque mirando las distintas épocas, siempre habrá un jugador que marcó huella y dejó su nombre plasmado en la historia del deporte de nuestro país.

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En el último tiempo, muchos de los exfutbolistas de nuestro país se han sumado al reto de reconocer quién para ellos fue el mejor delantero que ha producido Chile y la importancia que tuvo para la historia deportivo del país.

¿Estás de acuerdo?

Fue aquí donde Leonardo "Pollo" Véliz no quizo quedarse afuera y también escogió a quien para él es el mejor atacante que ha tenido nuestro país. "Para mí Alexis Sánchez es el mejor atacante de Chile, de la historia, más que Caszely, más que Marcelo Salas y más que Iván Zamorano".

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