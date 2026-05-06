Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Con el objetivo de fortalecer un programa centrado en los primeros años de vida, la Fundación Abrázame inició un proceso de reclutamiento de voluntariado. La iniciativa está dirigida a brindar acompañamiento a lactantes y niños pequeños —hasta los 3 años— que se encuentran en residencias bajo protección del Estado o recibiendo atención en recintos médicos.

La entidad dio a conocer una nueva invitación para sumarse a su programa “Abrázame+ Primera Infancia”, una iniciativa orientada a entregar acompañamiento permanente a pequeños en situación de abandono, asegurando una presencia constante en su rutina diaria.

La propuesta se orienta a construir lazos afectivos sostenidos entre los menores y una persona adulta, considerando que muchos atraviesan sus primeros años sin referentes estables, en un periodo especialmente sensible para su desarrollo integral.

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Según explicaron desde la organización, el modelo de intervención no contempla encuentros ocasionales, sino que apuesta por establecer un vínculo sostenido que perdure. "No se trata de intervenciones aisladas, sino de presencia constante. Por eso, buscamos evitar la rotación y favorecer relaciones más estables entre niños y adultos", señalaron.

Sumado a eso, la fundación enfatizó que mantener este tipo de lazo continuo tiene un impacto significativo en áreas como el manejo del estrés, la maduración cerebral en los primeros años y la construcción de las bases que influirán en el aprendizaje y la salud a lo largo de la vida del menor.

¿Cómo puedo postular?

Como parte del proceso de postulación, se exige asistir a una instancia virtual de carácter informativo, fijada para el martes 13 de mayo a las 20:00 horas, que será transmitida por el canal de YouTube de la Fundación Abrázame. Durante esa jornada se darán a conocer los aspectos clave del programa y el procedimiento para integrarse.

Quienes deseen participar podrán obtener el enlace de acceso registrándose en la página web de la agrupación o completando el formulario habilitado para ello. No obstante, desde la entidad aclararon que esta inscripción solo permite acceder a la charla informativa y no equivale a una postulación oficial al programa.

Cabe destacar, que antes de comenzar el contacto directo con los niños, quienes queden seleccionados deberán atravesar una fase de preparación que se prolonga por cerca de tres meses, como parte del proceso previo obligatorio. Dentro del calendario del proceso se considera una fase de evaluaciones psicológicas, agendada entre el 25 de mayo y el 5 de junio, cuyos resultados serán comunicados el 12 de junio.

Revisa los requisitos

Para integrarse al programa de la fundación se establecen varias condiciones. En primer lugar, se exige haber cumplido 25 años. Además, no pueden postular personas con antecedentes penales ni quienes estén atravesando un proceso de duelo reciente.

Junto con ello, se requiere contar con tiempo disponible para realizar visitas diarias y asistir a instancias formativas de carácter semanal, además de cumplir con ciertos criterios personales que permitan desempeñar adecuadamente el rol. En términos generales, se trata de un voluntariado que demanda constancia y un compromiso sostenido en el tiempo.

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