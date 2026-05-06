¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo

En lo que va del Campeonato Nacional, si bien la competencia está bastante disputada con varios equipos con opciones en ambas partes de la tabla de posiciones, uno de los aspectos más criticados durante la temporada es el arbitraje nacional.

Pese a tener la herramienta del VAR, se han cometido varios errores bastante puntuales en distintos encuentros del fútbol chileno, algo que tiene bastante descontentos a los hinchas y a los equipos en general.

Esto se ha dado con diversos equipos, por lo que tampoco se puede decir que se está beneficiando o perjudicando a un equipo en específico, lo que hace que el nivel del arbitraje nacional esté bastante criticado.

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En las últimas semanas, las críticas sobre el arbitraje nacional han ido en aumento, esto viene desde distintos equipos del Campeonato Nacional, quienes están bastante descontentos con el nivel de los encargados de impartir justicia en la cancha.

Ha mejorar ahora ya

Debido a esto, la ANFP le entregó un fuerte ultimátum a Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Ábitros, quien debe mejorar esto de inmediato. Según la información de la prensa, se le dijo a Tobar que debía implementar varios despidos y dejar sólo a los mejores árbitros o sería él quien saldría de su puesto.

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