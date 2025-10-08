Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo y preocupa a todos los fanáticos

Arturo Vidal sumará ya dos años en Colo Colo después de su esperado retorno, el cual selló obteniendo la Supercopa, el Campeonato Nacional y los cuartos de final de Copa Libertadores en 2024. Su situación ha sido más compleja en 2025 y, por lo mismo, ahora puso en duda su continuidad de cara al 2026.

Arturo Vidal pone en duda su estadía en Colo Colo

El volante conversó con los medios y afirmó que "sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión".

En ese mismo sentido, el "King" añadió que "no sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo".

Vidal no aseguró su estadía en el Estadio Monumental para 2026.

El "King" preocupa a los hinchas albos

Al parecer, la estadía de la leyenda nacional depende de lo que logre el club en este tramo final de la temporada, pues también señaló que "estoy contento porque me gusta jugar en Colo Colo, es mi casa, me gusta la gente y vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo este año y ya veremos qué pasa, nada es seguro".

Si bien es cierto que, hace solo algunas semanas, el volante alcanzó su renovación automática después de lograr la cláusula de minutos necesarios, ahora fue él mismo quien no aseguró su presencia en el Cacique de acara a la siguiente temporada.

