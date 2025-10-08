A sumar rodaje: la formación de Colo Colo para el partido amistoso ante Puerto Montt

Colo Colo retoma la acción con un partido amistoso ante Deportes Puerto Montt, el que tiene como objetivo sumar rodaje y que los jugadores se sigan adaptando al estilo de Fernando Ortiz. En ese sentido, el entrenador planea una novedosa formación para el encuentro.

El “Tano” quiere que todos estén en forma de cara al reestreno por la Liga de Primera y, en ese sentido, alineará como titular a Salomón Rodríguez, cuestionado delantero que tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué llegó al club.

A Rodríguez se suman también algunos juveniles como Víctor Campos, lateral derecho de 19 años y Benjamín Pérez, volante de 18 años, quienes tendrán la posibilidad de sumar rodaje y comenzar a hacerse su espacio en el primer equipo albo.

Salomón Rodríguez será titular ante Deportes Puerto Montt.

La formación de Colo Colo para jugar con Puerto Montt

Así las cosas, la formación del Cacique será con Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Benjamín Pérez; Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme.

A qué hora juega el Cacique contra Puerto Montt

Recordar que el partido se disputará hoy miércoles 8 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, y se podrá ver por las pantallas de Disney +.

