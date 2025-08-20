¿Llega ante la U? Arturo Vidal conoce su castigo por sus críticas al arbitraje nacional

Por: Fabián Marambio

Arturo Vidal estaba citado al Tribunal de Disciplina por sus ya lejanas críticas contra el arbitraje en aquel pasado partido ante Everton en Viña del Mar. En ese sentido, el “King” ya conoció el castigo correspondiente, aunque no fue del todo malo.

El ente encargado de de sancionar este tipo de infracciones finalmente decidió castigarlo con solo una fecha, por lo que se perderá el partido de este viernes contra Palestino. La buena noticia para él y para los albos es que podrá disputar sin problemas el Superclásico con la U en el Estadio Monumental.

Esta es una excelente noticia para la nueva dupla técnica del Cacique conformada por Luís Pérez y Hugo González, quienes necesitarán toda la experiencia del “King” para no volver a sufrir una goleada ante los azules.

Vidal recibe una fecha de sanción por críticas al arbitraje.

Recordar que este castigo le cae a Arturo Vidal por cuestionar a los árbitros tras sufrir un penal ante Everton. “Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, para finalmente cerrar con: “Siempre es la misma hu**, usen el VAR, para eso tienen la hu**”, dijo en aquella ocasión.

Es así como Arturo Vidal se perderá el partido ante Palestino en La Cisterna, pero podrá trabajar sin problemas para preparar el importante Superclásico contra la U en el Estadio Monumental.

