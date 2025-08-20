No llega Héctor Tapia: Colo Colo ya tiene nueva y cuestionada dupla técnica para el interinato

Colo Colo alcanzó el esperado acuerdo con Jorge Almirón para terminar anticipadamente su estadía en el Estadio Monumental, razón por la que definió a su reemplazo. Si bien es cierto que se esperaba a Héctor Tapia, finalmente el interinato estará comandado por una cuestionada dupla técnica.

Se trata de Luis Pérez y Hugo González, exjugadores y actuales trabajadores de las divisiones inferiores del Cacique que ya han asumido en otras ocasiones como interinos. La mala noticia para los albos es que en aquellos periodos no dejaron recuerdos muy agradables.

Y es que la dupla técnica estaba al mando del equipo cuando sufrieron aquellas recordadas goleadas ante Universidad de Chile en 2012, cuando perdieron 5-0 en la fase regular y, posteriormente, 4-0 en la ronda de playoffs.

Luis Pérez y Hugo González serán la dupla técnica del Cacique.

Es por eso que el escenario para los hinchas albos no es del todo alentador y lo hicieron saber en las redes sociales, donde se mostraron totalmente disconformes por el retorno de ambos entrenadores al primer equipo.

Lo cierto es que tendrán su primer partido este viernes ante Palestino y, posteriormente, volverán a verse las caras con la U, donde tendrán la posibilidad de reivindicarse y dejar atrás el pésimo recuerdo de las goleadas.

