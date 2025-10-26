Anunciaron acciones legales: Familia de Gonzalo Montoya critica reportaje de Canal 13 y respalda trayectoria del exalcalde

Por: Paula Osorio

La familia del exalcalde de MaculGonzalo Montoya, salió al paso de un reportaje de Canal 13 que lo vincula con un supuesto fraude millonario, calificando las acusaciones como infundadas y sin respaldo judicial. El caso ha generado amplio debate en medios y redes sociales, mientras los allegados del exedil aseguran que la información difundida afecta injustamente su honor y reputación, informó BioBioChile.

En la publicación televisiva, el actual alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, señala que Montoya habría protagonizado un perjuicio fiscal superior a los mil millones de pesos y hace referencia a su supuesta participación en fiestas “desenfrenadas con mujeres”.

Ante estas imputaciones, la familia del exalcalde sostiene que “Carecen de sustento judicial”. Además, denuncian que se basan “en relatos fantasiosos de terceros que no cuentan con evidencia objetiva ni respaldo documental serio” y que ciertas medidas de seguridad adoptadas durante su gestión, como un dispositivo de alerta ante amenazas recibidas entre 2017 y 2018, fueron interpretadas de manera malintencionada para distorsionar la imagen de Montoya.

El comunicado también critica el manejo mediático del canal, calificando la difusión de la información como un “ejercicio irresponsable del derecho a informar” y sugiriendo que el reportaje intenta desviar la atención de situaciones administrativas de la gestión actual.

Los familiares reafirmaron su respaldo al exalcalde, destacando su trayectoria y compromiso con la comunidad:

“Reafirmamos nuestro respaldo a nuestro hijo y hermano Gonzalo Montoya, quien se encuentra aún en tratamiento médico luego de haber sido víctima de un secuestro extorsivo y que lo mantuvo al borde de la muerte… reconociendo su trayectoria, su entrega al servicio público y su permanente compromiso con la comunidad de Macul”.

Finalmente, anunciaron que los abogados de Montoya evalúan “todas las acciones legales contra quienes han difamado e injuriado a Gonzalo, las que serán dadas a conocer a la opinión pública a su debido tiempo”.

El caso sigue generando atención mediática y polémica en redes sociales, mientras la familia del exalcalde refuerza su postura de defensa y anuncia que actuará legalmente contra quienes difundan información falsa.

