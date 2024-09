"No está capacitado": Jorge Almirón destruye al árbitro tras goleada de Magallanes a Colo Colo

Luego de la sorpresiva goleada por 3 a 0 de Magallanes a Colo Colo en la final ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024, el técnico Jorge Almirón no se guardó nada y criticó fuertemente la actuación de Nicolás Gamboa, árbitro designado para este crucial encuentro entre la Academia y el cuadro 'popular'.

Fue una vez consumada la derrota que el DT habló con los medios, donde admitió que fueron inferiores a los carabeleros: "El rival aprovechó las que tuvo de inicio. Hizo tres goles, golpeó en un momento importante". "El segundo tiempo fue parejo, pero ya no lo pudimos descontar. La verdad que no hay excusa, el análisis fue más para hacia adentro", arrancó.

Tras ello, lanzó sus dardos al árbitro Gamboa, principalmente por el polémico penal a favor de Magallanes: "Obviamente no hay VAR. En esta situación, cuando vi el penal, ya sabíamos que era eso. Me di cuenta de la desesperación que tuvo para cobrar penal. Cuando va manejando los partidos de esa manera te va sacando".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Se puede llegar a ver como excusa, pero ya nos tocó a este árbitro antes. Árbitro muy malo, muy nervioso. No está capacitado para dirigir en Primera División. Me parece que hay manera de manejar algunas cosas. Más en el fútbol. Estás perdiendo por 3-0, la expulsión no tiene sentido", disparó el estratega.

"Hay cosas que hay que manejar en el partido. No sé si tiene experiencia o no, pero no estaba capacitado para dirigir partidos en Primera División. No está capacitado", remató Almirón, que tras esta derrota, deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el siguiente desafío de Colo Colo: los cuartos de final de Copa Libertadores frente a River Plate.

Te puede interesar: "Porque no lo llamó": Frenan en seco a Arturo Vidal tras sus críticas a Ricardo Gareca y La Roja