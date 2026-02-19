¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel

Alexander Aravena fue en su momento una de las grandes promesas del fútbol chileno, sobre todo después de fichar en Gremio con solo 21 años. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el Brasileirao y, por lo mismo, ahora abandonará el equipo de Porto Alegre para continuar su carrera en una liga cuestionada por su nivel.

Según informaron en Radio ADN, el canterano cruzado continuará su carrera en el Portland Timbers de la MLS. Con esto, el chileno deja atrás una compleja estadía en Gremio que lo ha privado de minutos e incluso citaciones en este inicio de temporada. Además, en el equipo estadounidense será compañero de su compatriota Felipe Mora, goleador que ya acumula cinco temporadas en el club.

¿Alexander Aravena se olvida de La Roja?

La noticia ha generado opiniones divididas en los hinchas por su posible estadía en La Roja. Si bien es cierto que el atacante no ha logrado consolidarse tampoco con la Selección, muchos fanáticos creen que, por el nivel de la liga estadounidense, su presencia en futuras citaciones de Nicolás Córdova no estará asegurada o simplemente no debería ser.

Quizás te pueda interesar: Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje

⚠️ Alexander Aravena está muito próximo de ser emprestado ao Portland Timbers (MLS), com opção de compra.



O acordo entre o clube americano e o Grêmio já está bem encaminhado.



🗞️ @tombogert

📸 Grêmio pic.twitter.com/AAyKX0eHKT February 19, 2026

Los números de Aravena en Gremio

Durante sus dos temporadas en Brasil, el delantero chileno solo alcanzó a disputar 57 partidos sumando 2.224 minutos, estadísticas que reflejan su irregular estadía. En estos encuentros registró siete goles y tres asistencias, números que no fueron suficientes para consolidarse y que buscará mejorar considerablemente en Estados Unidos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Así las cosas, el canterano de Universidad Católica da por finalizado su paso por Brasil después de dos temporadas y arma sus maletas para ir al fútbol de la MLS. Ahora tendrá que luchar por conseguir una regularidad, anotar goles y consolidarse en una liga de mucho menos nivel que la brasileña.