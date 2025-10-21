“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta

Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile

En Buenos Días a Todos, el abogado Alberto Precht no dudó en dejar clara toda su indignación por la participación del denominado “justiciero” de Recoleta en la tragedia que terminó con la muerte de un menor, señalando que casos como este reflejan los peligros de la justicia por mano propia.

El hombre de 75 años identificado como José Luis del Real, apodado “el Mayor”, era quien perseguía a los dos delincuentes que, al intentar escapar, impactaron un furgón escolar y terminaron provocando la terrible muerte de un niño de sexto básico.

A juicio de Precht, la tragedia no fue un accidente, sino un homicidio con dolo eventual. Sin embargo, advirtió que la defensa de los implicados podría intentar suavizar su situación judicial, sosteniendo que actuaron bajo presión al ser perseguidos por un civil que se hacía pasar por carabinero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Los peligros de la “autotutela” 

“Acá habían jóvenes dentro de un auto, que efectivamente habían cometido un delito menor que era el hurto de un teléfono, que venían huyendo de un tercero que los venía amenazando. Ellos creían que era la policía, pero no lo era y por eso se produce el accidente”, rememoró el jurista. 

En esa misma línea, Precht señaló que “esas dos historias estarán en juego” y que espera que “el juez sepa separarlas y pueda entender que acá hay homicidas”. Explicó que “el juez tiene que tener la convicción que efectivamente acá hubo una culpa tan grave que se genera este dolo eventual y se provoca este accidente con la agravante de la Ley Emilia“.

Aun así, el abogado advirtió que podría presentarse una atenuante en el caso.“Tenemos esta historia paralela que claramente le ‘pone pelos en la sopa’ que no deberían estar y por eso es tan grave jugar a la autotutela“, manifestó en referencia al “justiciero” de Recoleta. 

“Seguramente y lamentablemente, el defensor dirá que ellos estaban siendo atacados por un tercero, tenían miedo y se saltaron el ceda el paso (...) ¡Qué tontera, porque finalmente porque este tipo los puede dejar libres o con una pena menor!“, sentenció Precht.

NOTAS DESTACADAS

hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning
La serena denuncia a Limache en Copa Chile.

Nueva polémica: La Serena acusa a Limache y busca pasar por secretaría a final de Copa Chile
En Argentina estallan por perder Mundial Sub 20.

Están traumados: leyenda argentina critica y culpa a Chile por perder el Mundial Sub 20
Colo Colo vs. Deportes Limache tiene cambio de hora.

 Anótelo en su agenda: Colo Colo vs. Deportes Limache sufre cambio de horario
Accidente fatal de furgón escolar en Recoleta

¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal
Fundación Soymás abre admisiones para capacitar a madres jóvenes

“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes
Universidad de Chile recive fuertes amenazas de Lanús.

¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile
Las causas del corte de luz en Santiago

¡Más de 500.000 clientes afectados! Revelan la causa tras masivo corte de luz en la Región Metropolitana
El portero de Everton sufrió un fuerte choque con Fernando Zampedri.

¡Malas noticias! El complicado estado de salud de Ignacio González en Everton