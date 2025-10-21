“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta

En Buenos Días a Todos, el abogado Alberto Precht no dudó en dejar clara toda su indignación por la participación del denominado “justiciero” de Recoleta en la tragedia que terminó con la muerte de un menor, señalando que casos como este reflejan los peligros de la justicia por mano propia.

El hombre de 75 años identificado como José Luis del Real, apodado “el Mayor”, era quien perseguía a los dos delincuentes que, al intentar escapar, impactaron un furgón escolar y terminaron provocando la terrible muerte de un niño de sexto básico.

A juicio de Precht, la tragedia no fue un accidente, sino un homicidio con dolo eventual. Sin embargo, advirtió que la defensa de los implicados podría intentar suavizar su situación judicial, sosteniendo que actuaron bajo presión al ser perseguidos por un civil que se hacía pasar por carabinero.

Los peligros de la “autotutela”

“Acá habían jóvenes dentro de un auto, que efectivamente habían cometido un delito menor que era el hurto de un teléfono, que venían huyendo de un tercero que los venía amenazando. Ellos creían que era la policía, pero no lo era y por eso se produce el accidente”, rememoró el jurista.

En esa misma línea, Precht señaló que “esas dos historias estarán en juego” y que espera que “el juez sepa separarlas y pueda entender que acá hay homicidas”. Explicó que “el juez tiene que tener la convicción que efectivamente acá hubo una culpa tan grave que se genera este dolo eventual y se provoca este accidente con la agravante de la Ley Emilia“.

Aun así, el abogado advirtió que podría presentarse una atenuante en el caso.“Tenemos esta historia paralela que claramente le ‘pone pelos en la sopa’ que no deberían estar y por eso es tan grave jugar a la autotutela“, manifestó en referencia al “justiciero” de Recoleta.

“Seguramente y lamentablemente, el defensor dirá que ellos estaban siendo atacados por un tercero, tenían miedo y se saltaron el ceda el paso (...) ¡Qué tontera, porque finalmente porque este tipo los puede dejar libres o con una pena menor!“, sentenció Precht.