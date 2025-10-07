A Esteban Paredes le recuerdan a Johnny Herrera y su reacción de vuelve viral en las redes

Esteban Paredes hace rato que dejó de hacer estragos en un terreno de juego y ahora cambió los estadios por las pistas de baile de Chilevisión. "Visogol" está participando del programa Fiebre de Baile, donde le recordaron el nombre de Johnny Herrera y tuvo una notable reacción.

En su debut, el exdelantero venció a Jorge "Kike" Acuña y avanzó a la noche de ganadores, donde participó para ganar la inmunidad. Ahí le fue algo peor, mostrándose más "tieso" cuando bailaba bajo la lluvia al ritmo de Ojitos Lindos de Bad Bunny y sumando solo 18 de 40 puntos posibles.

Fue ahí donde Raquel Argandoña, una de las juradas, le envió el mensaje a Paredes. "Parece que los nervios han ido pasando, de a poquito está apareciendo el goleador de Colo Colo. Bailaste con miedo, pero es normal. Quiero que te imagines que en el público está Johnny Herrera, por lo tanto en la pista te quiero con todo", le aconsejó Argandoña.

Esteban Paredes se motivará pensando en Johnny Herrera

La reacción del ídolo de Colo Colo fue aún más notable, ya que respondió con risas afirmando que "está bien. Voy a tener que poner una foto de Johnny, parece", generando las risas y protagonizando un ambiente distendido en todo el programa.

