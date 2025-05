¡STOP PARE PARE! Marcelo Barticciotto puso freno a euforia por triunfo de Colo Colo

En medio de la enorme crisis que atraviesa la insticuión, este fin de semana Colo Colo volvía a saltar a la acción en el Campeonato Nacional, donde debe sumar puntos de manera inmediata para no alejarse tanto de los primeros lugares. En esta oportunidad, los albos se enfrentaban a una complicada Unión Española, quienes están en puestos de descenso.

El encuentro comenzó de mala manera para el cacique, ya que al minuto 3', un autogol permitió la apertura del marcador para la visita. Pero los albos se repusieron rápidamente y al minuto 7', Javier Correa puso el empate en el encuentro. Luego a los 21', Vicente Pizarro puso en ventaja al popular, seguido de Arturo Vidal a los 25' vía lanzamiento penal para a aumentar las acciones. Finalmente, Claudio Aquino marcó de penal al minuto 58' para decretar el definitivo 4-1.

Con esta importante victoria, Colo Colo suma 14 unidades, lo que lo posiciones en el puesto número 11 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Cabe recordar que los albos mantienen tres partidos pendientes, por lo que podrían recuperar terreno en caso de conseguir buenos resultados en estos encuentros.

La buena victoria de este fin de semana del cacique ante Unión Española por 4-1 le dio gran esperanza a los hinchas en el Campeonato Nacional. Si bien aún se posicional en el lugar 11 en la tabla de colocaciones, cabe señalar que los albos aún mantienen tres partidos pendientes que pueden ayudarlos a escalar varios lugares.

Pero uno que llamó a la calma fue Marcelo Barticciotto, quien criticó bastante a Unión Española quienes vienen en un pésimo momento y pidió no emocionarse por lo hecho en este partido. "Cuando uno más allá de analizar la victoria y que fue justa, me parece que enfrente hubo un rival que permitió muchas cosas, que fue endeble defensivamente, le concedió demasiados espacios a Colo Colo, algo que otros equipos no harían".