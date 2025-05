Barticciotto y Pato Yáñez protagonizan fuerte discusión por "culpa" de Arturo Vidal

El desastroso partido de Colo Colo ante Fortaleza no dejó a nadie indiferente. Este es el caso de Marcelo Pablo Barticciotto y Patricio Yáñez, quienes protagonizaron una fuerte y tensa discusión por "culpa" de Arturo Vidal y lo mostrado en cancha.

Todo comenzó porque, en ESPN, Yáñez afirmó que "hace rato, hace un par de años, que Arturo Vidal ya no está entrando al área. Antes él entraba a ganar un cabezazo o como 10". Esto generó molestia en Barticciotto, quien le respondió que "ahora no le vas a pedir eso, Pato. Ahora hay que pedirle otra cosa".

El diálogo subió de tono y Barticciotto amenazó con dejar el estudio, pero Yáñez lo calmó: "no quiero que te vayas, porque lo que te quiero decir es que Arturo está en otra dinámica de juego, ya no incide tanto, y para mí sigue siendo uno de los únicos que te mete un cambio de juego de 60 metros, pero ya no alcanza con eso".

Vidal fue el "culpable" de una tensa discusión entre Barticciotto y Yáñez.

Finalmente, Yáñez complementó que "yo creo que va a seguir siendo titular, pero por carácter, y no se atreven a sacarlo. Pero ya no hay que pensar en Vidal como el eje que te va a cambiar el partido".

Es así como Barticciotto y Yáñez protagonizaron un tenso diálogo por Vidal, a quien se le ha comenzado a criticar su estado físico y su cambio a la hora de enfrentar cada compromiso con el Cacique durante este 2025.

