No es el dinero: adelantan la razón por la que Ricardo Gareca no renunciará a La Roja

Ricardo Gareca no ha dado la talla en La Roja y tiene prácticamente eliminada a la Selección en la lucha por ir al Mundial de 2026. En este sentido, revelaron la principal razón por la que el entrenador no renunciará al cargo a pesar del fracaso.

"La ANFP no puede echar a Ricardo Gareca porque no tiene plata, Gareca no se va ir porque no tiene decencia y así habrá que seguir hasta que matemáticamente estemos fuera, que es cuando la ANFP lo puede echar sin pagarle un peso", dijo Coke Hevia en Radio Pauta.

Respecto al desarrollo del partido, el periodista añadió que los "cambios tardes, todos posición por posición. Gareca sigue una línea errática y su mejor ejemplo es que sacó al mejor del partido, Lucas Cepeda".

Criticaron sin pelos en la lengua a Ricardo Gareca.

Finalmente, el periodista puso la lápida a las opciones de Chile para clasificar al Mundial de 2026. "Estábamos fuera y ahora espero que a todos se les pase la ilusión y nos demos cuenta de que estamos afuera", concluyó.

Es así como Coke Hevia criticó sin pelos en la lengua a la ANFP y a Ricardo Gareca, donde señaló que el entrenador no tiene la decencia suficiente para darse cuenta de su rendimiento al mando y que, por lo mismo, no renunciará al cargo.

