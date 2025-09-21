¡Dos al hilo!: Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán con Piastri fuera por accidente

Por la jornada 17 del campeonato mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen se alzó como el mejor de todos en el circuito callejero de Bakú y se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual también quedó marcado por un tempranero accidente que dejó fuera a Oscar Piastri, líder de la presente temporada.

Así es, el neerlandés de la escudería Red Bull ratificó lo mostrado en la qualy de ayer, donde ganó la pole position, y triunfó en la capital azerbaiyana, alcanzando también un notable registro de 67 victorias en la categoría, mientras que George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) completaron el podio.

Más abajo aparece el italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, y la quinta plaza se la adjudicó el neozelandés Liam Lawson (RB), pero lo que llamó fuertemente la atención fue la actuación de los hombres de McLaren, pues Lando Norris finalizó séptimo, mientras que Oscar Piastri abandonó la carrera tras chocar contra el muro en la primera vuelta.

Verstappen, a la caza de McLaren

Considerando también su victoria en Monza (Italia) de hace dos semanas, Max Verstappen no solo ganó dos GP al hilo, sino que redujo considerablemente la distancia con Piastri y Norris, pilotos de McLaren que asoman en la primera y segunda posición del campeonato de conductores, con 324 y 299 puntos respectivamente.

Resulta que luego de 17 jornadas disputadas, de un total de 24, el tetracampeón del mundo junto a Red Bull ya acumula 255 unidades, es decir, está a 44 puntos de Norris y a 69 de Piastri, líder absoluto. ¿El próximo Gran Premio? El circuito urbano de Singapur, programado para el domingo 5 de octubre.

