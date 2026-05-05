¡A UN PASO DEL MAIN DRAW! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Roma

Esta semana se está disputando la Qualy para el Master 1000 de Roma, donde nuestra primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, ya se encuentra en la primera ronda y este jueves se enfrentará al tenista español Pablo Carreño Busta.

Por otro lado, otro de los tenistas nacionales que está buscando la clasificación al Main Draw del Master 1000 de Roma es el caso de Tomás Barrios, quien busca ingresar al su primer Master 1000 de la temporada.

En la primera ronda del mini torneo, el día de ayer Tomás Barrios tuvo un gran debut en la primera ronda de la Qualy del Master 1000 de Roma al vencer en poco más de hora y media al tenista italiano Jacopo Vasami (464) por parciales de 6-3/6-4.

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El día de hoy, Tomás Barrios (134) buscaba ingresar al Main Draw del Master 1000 de Roma, pero lamentablemente cayó en la ronda final de la Qualy ante el tenista español Daniel Mérida (86) en más de dos horas y media por parciales de 3-6/6-3/6-7.

Ya piensa en su próximo desafío

Debido a este resultado, nuestra raqueta nacional perderá 20 puntos ATP, pero esto no le significará variaciones en su ránking. Ahora, el próximo desafío del tenista será disputar la siguiente semana el Challenger 100 de Oeiras 4 en Portugal.

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