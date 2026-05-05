¡A UN PASO DEL MAIN DRAW! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Roma

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡MAS PROBLEMAS! Universidad de Chile sufre con una nueva lesión en el equipo
La reciente compra militar de Perú que pondría a Chile en aprietos: Exministro de defensa llamó a “preocuparse”

La reciente compra militar de Perú que pondría a Chile en aprietos: Exministro de defensa llamó a “preocuparse”
Balacera desata el pánico en Macul: Familias se enfrentan a tiros cerca de consultorio del Cesfam

Balacera desata el pánico en Macul: Familias se enfrentan a tiros cerca de consultorio del Cesfam

¡SE FROTAN LAS MANOS! Los millones que recibiría Colo Colo por Brayan Cortés
Garín semifinalista del Challenger de Costa de Sauipe

¡DIRECTO AL MAIN DRAW! Cristián Garín supera con éxito la Qualy del Master 1000 de Roma
¿Lo dejarán en Prisión Preventiva? Fiscalía destapa antecedente clave que pondría contra las cuerdas a Joaquín Lavín León

¿Lo dejarán en Prisión Preventiva? Fiscalía destapa antecedente clave que pondría contra las cuerdas a Joaquín Lavín León
Carabineros concreta la mayor incautación de cigarrillos en el país: fueron más de dos millones de cajas

Carabineros concreta la mayor incautación de cigarrillos en el país: fueron más de dos millones de cajas

¡QUE SIGA LA BUENA RACHA! Los desafíos de los equipos chilenos en copas internacionales
¿Le dio un portazo o cedió al final? Iván Poduje entrega respuesta final a orden de Quiroz por recorte de presupuesto

¿Le dio un portazo o cedió al final? Iván Poduje entrega respuesta final a orden de Quiroz por recorte de presupuesto
Caso en Maipú genera repudio: Familia acusa fuertes agresiones contra niño trans en su colegio

Caso en Maipú genera repudio: Familia acusa fuertes agresiones contra niño trans en su colegio

Esta semana se está disputando la Qualy para el Master 1000 de Roma, donde nuestra primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, ya se encuentra en la primera ronda y este jueves se enfrentará al tenista español Pablo Carreño Busta.

Por otro lado, otro de los tenistas nacionales que está buscando la clasificación al Main Draw del Master 1000 de Roma es el caso de Tomás Barrios, quien busca ingresar al su primer Master 1000 de la temporada.

En la primera ronda del mini torneo, el día de ayer Tomás Barrios tuvo un gran debut en la primera ronda de la Qualy del Master 1000 de Roma al vencer en poco más de hora y media al tenista italiano Jacopo Vasami (464) por parciales de 6-3/6-4.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de hoy, Tomás Barrios (134) buscaba ingresar al Main Draw del Master 1000 de Roma, pero lamentablemente cayó en la ronda final de la Qualy ante el tenista español Daniel Mérida (86) en más de dos horas y media por parciales de 3-6/6-3/6-7.

Ya piensa en su próximo desafío

Debido a este resultado, nuestra raqueta nacional perderá 20 puntos ATP, pero esto no le significará variaciones en su ránking. Ahora, el próximo desafío del tenista será disputar la siguiente semana el Challenger 100 de Oeiras 4 en Portugal.

También te puede interesar: ¡SE FROTAN LAS MANOS! Los millones que recibiría Colo Colo por Brayan Cortés

NOTAS DESTACADAS

¡MAS PROBLEMAS! Universidad de Chile sufre con una nueva lesión en el equipo
La reciente compra militar de Perú que pondría a Chile en aprietos: Exministro de defensa llamó a “preocuparse”

La reciente compra militar de Perú que pondría a Chile en aprietos: Exministro de defensa llamó a “preocuparse”
Balacera desata el pánico en Macul: Familias se enfrentan a tiros cerca de consultorio del Cesfam

Balacera desata el pánico en Macul: Familias se enfrentan a tiros cerca de consultorio del Cesfam

¡SE FROTAN LAS MANOS! Los millones que recibiría Colo Colo por Brayan Cortés
Garín semifinalista del Challenger de Costa de Sauipe

¡DIRECTO AL MAIN DRAW! Cristián Garín supera con éxito la Qualy del Master 1000 de Roma
¿Lo dejarán en Prisión Preventiva? Fiscalía destapa antecedente clave que pondría contra las cuerdas a Joaquín Lavín León

¿Lo dejarán en Prisión Preventiva? Fiscalía destapa antecedente clave que pondría contra las cuerdas a Joaquín Lavín León
Carabineros concreta la mayor incautación de cigarrillos en el país: fueron más de dos millones de cajas

Carabineros concreta la mayor incautación de cigarrillos en el país: fueron más de dos millones de cajas

¡QUE SIGA LA BUENA RACHA! Los desafíos de los equipos chilenos en copas internacionales
¿Le dio un portazo o cedió al final? Iván Poduje entrega respuesta final a orden de Quiroz por recorte de presupuesto

¿Le dio un portazo o cedió al final? Iván Poduje entrega respuesta final a orden de Quiroz por recorte de presupuesto
Caso en Maipú genera repudio: Familia acusa fuertes agresiones contra niño trans en su colegio

Caso en Maipú genera repudio: Familia acusa fuertes agresiones contra niño trans en su colegio
Los $18 mil millones en la mira: Municipio de Valparaíso rompe el silencio por fondos sin rendir

Los $18 mil millones en la mira: Municipio de Valparaíso rompe el silencio por fondos sin rendir
Joven con embarazo críptico dio a luz en el baño de su casa

"Tuve que asumir todo de un segundo a otro": joven con embarazo críptico dio a luz en el baño de su casa
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

Cuestión de días: Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club
Vuelco en el caso de Consuelo Ulloa, ex Miau Astral a dos años de su denuncia: "lo único que quiero es poder vivir tranquila"

Vuelco en el caso de Consuelo Ulloa, ex Miau Astral presenta demanda en contra Sergio Infante: "lo único que quiero es poder vivir tranquila"
Destapan el jugador de la U que acabó con la paciencia de Fernando Gago

Destapan el jugador de la U que acabó con la paciencia de Fernando Gago: "Están calientes"
Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U

¿Decisión correcta?: Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U
Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo

Johnny Herrera le toca la oreja a Arturo Vidal y su nivel en Colo Colo: "Siempre que ha salido..."
Javier Correa asoma en prestigioso ranking internacional con Messi tras su doblete en Colo Colo

¿Tapó bocas?: Javier Correa asoma en prestigioso ranking internacional con Messi tras su doblete en Colo Colo
¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles

¿Se viene otra subida? La nueva jugada de Jorge Quiroz que pretende evitar un nuevo incremento en combustibles
Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación

Tragedia en Constitución: Dos vidas perdidas y una familia a la espera de respuestas tras volcamiento de embarcación