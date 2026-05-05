¡DIRECTO AL MAIN DRAW! Cristián Garín supera con éxito la Qualy del Master 1000 de Roma

Garín semifinalista del Challenger de Costa de Sauipe

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana arrancaron las clasificatorias para el Master 1000 de Roma, donde nuestra primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, ya está instalado en la primera ronda del torneo y ya se confirmó que debutará el día de mañana ante el tenista español Pablo Carreño Busta.

Por otro lado, Cristián Garín se encuentra disputando la opción de clasificar al Main Draw del torneo, donde actualmente está disputando la Qualy con el objetivo de obtener uno de los boletos a la primera ronda.

El día de ayer, Cristián Garín comenzó de muy buena forma la Qualy del Master 1000 de Roma al vencer en menos de una hora al tenista tunecino Moez Echargui (140) por parciales de 6-0/6-2, clasificando así a la ronda final del mini toreo.

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Durante la madrugada de hoy, Cristián Garín (104) disputaba la ronda final de la Qualy del Master 1000 de Roma, donde en poco más de una dos horas logró vencer al tenista británico Jan Choinsky (122) por parciales de 6-2/3-6/6-2.

Ya conoce a su rival

Con esto, Gago logró ingresar al Main Draw del torneo, donde en la primera ronda se medirá este jueves en horario por confirmar ante el tenista argentino Juan Manuel Cerúndelo (67). Además, actualmente suma 30 puntos ATP, pero defiende 100 del año pasado, por lo que momentáneamente estaría cayendo hasta el puesto 118° del escalafón mundial.

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