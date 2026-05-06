¡La polémica sigue!: Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

Por: Kevin Vejar

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Pésimas noticias las que recibió Unión La Calera durante las últimas horas, y es que luego de su apelación tras ser sancionados con la resta de seis puntos en la Liga de Primera debido a una alineación indebida, su apelación por medio de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina terminó de la peor manera, y deberán acudir al TAS.

Como bien es sabido, el club se ve envuelto en esta polémica luego de haber jugado con seis extranjeros en sus compromisos frente a Everton y Cobresal, particularmente por la alineación de Axel Encinas, la cual llevó a ambos equipos a denunciar por infracción al artículo 31 de las bases del campeonato local.

Según los caleranos, el futbolista argentino aún pertenece al fútbol formativo, lo que anularía cualquier incumplimiento a las normas, pero el Tribunal determinó quitarle los puntos equivalentes a dichos duelos y dárselos a sus rivales, por lo que el cuadro 'cementero' llevó la disputa hasta la Segunda Sala, pero no dio frutos.

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Axel Encinas fue alineado de forma indebida en dos ocasiones.

Unión La Calera fracasó en la Segunda Sala del Tribunal

"Se rechazan, en todas sus partes, las impugnaciones formuladas por el Club Unión La Calera en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. En consecuencia, se confirma en todas sus partes la referida sentencia", ratificó el fallo, según indica Cooperativa.

"La consulta formulada por el club denunciado fue parcial e incompleta, omitiendo el dato esencial relativo a la imposibilidad reglamentaria de mantener al jugador Encinas inscrito en el Fútbol Formativo durante 2026", precisa el dictamen, por lo que si cumple con lo que avisó anteriormente en un comunicado, Unión La Calera acudirá al TAS.

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