Balacera desata el pánico en Macul: Familias se enfrentan a tiros cerca de consultorio del Cesfam

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Por: Catalina Martínez

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La mañana de este martes estuvo marcada por un incidente con armas de fuego en Macul, Región Metropolitana. Según información preliminar levantada en el sitio, una disputa entre familias terminó con una persona lesionada.

De acuerdo con lo informado por 24 Horas, vecinos alertaron sobre reiterados disparos en un sector habitacional de la comuna, específicamente en la intersección de Los Gorriones con Ramón Toro Ibáñez, en las cercanías del CESFAM Félix de Amesti.

Los primeros informes apuntan a que se realizaron alrededor de diez disparos en el lugar, una zona residencial con escaso movimiento vehicular pero presencia habitual de transeúntes. Además, se hallaron indicios balísticos tanto frente a una vivienda como en puntos cercanos, lo que hace presumir que quienes participaron del tiroteo se movilizaron durante el incidente.

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Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que transitaban por el área advirtieron lo ocurrido y actuaron de inmediato, aislando la zona mientras se coordinaban las diligencias periciales correspondientes.

¿Cómo empezó todo? 

Entre las primeras líneas investigativas, se analiza si el episodio podría estar relacionado con un conflicto previo, luego de que trascendiera que una mujer habría acusado a su expareja —de manera no formal— por un presunto delito sexual.

A partir de ese antecedente, se indaga si cercanos de la mujer acudieron al inmueble del aludido y, en ese contexto, se habría desencadenado la balacera. Esta hipótesis forma parte de las diligencias en desarrollo y deberá ser corroborada por las autoridades.

Por otro lado, residentes del barrio comentaron que oyeron varios tiros en rápida sucesión, situación que generó alarma y llevó a muchos a resguardarse dentro de sus casas. “Se escucharon unos disparos, siete u ocho más o menos. No salí a ver porque mi mamá estaba asustada con mi hija. Es raro, porque acá es muy tranquilo”, aseguró un vecino. El testigo también relató que, apenas comenzaron los disparos, hubo quienes reaccionaron de inmediato buscando refugio para ponerse a salvo.

Mientras avanzan las labores investigativas, el perímetro continúa con acceso restringido. Las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos, identificar eventuales responsabilidades y establecer si los disparos se originaron íntegramente fuera del domicilio. 

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