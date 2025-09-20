GP de Azerbaiyán: Pole de Verstappen y un papelón de los Alpine marcan la qualy en Bakú

Por sexta vez en esta temporada, Max Verstappen se quedó con la pole position gracias a una notable actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque no solo se está hablando del triunfo del holandés, pues los accidentes se tomaron el circuito callejero de Bakú, siendo la escudería Alpine una de las más afectadas.

Así es, el piloto de Red Bull Racing se alzó con la mejor vuelta de todas gracias a un sólido 1:41.117 en el cronómetro, consiguiendo así su pole número seis de este 2025 y la 46 de toda su carrera en la Fórmula 1, mientras que Carlos Sainz (Williams Racing), segundo en la clasificación de la jornada, lo acompañará en la primera fila para la carrera del domingo.

Simply lovely!!! Very happy with this pole in such a difficult qualifying 🙌 Well done @redbullracing 💪 pic.twitter.com/oXXfAlidmN September 20, 2025

Por su parte, Lando Norris y Oscar Piastri, líderes de la tabla anual, no mostraron su mejor versión y ambos representantes de McLaren arrancarán en la séptima y novena ubicación, muy lejos de Verstappen, y aún más abajo vienen los hombres de Ferrari: Charles Leclerc partirá décimo y Lewis Hamilton duodécimo.

Una accidentada qualy

Bakú dejó varios accidentes, y el primero fue en la Q1, donde Alex Albon quedó fuera tras chocar su Williams en la curva uno, pero sobre el final de la sesión vendría el drama de Alpine: Pierre Gasly pasó de largo y se fue de frente en el escape, mientras que Franco Colapinto, dos segundos después, impactó fuertemente contra el muro.

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Ya en la Q3, sería el turno de Charles Leclerc, que en la curva 15 chocó y perdió la oportunidad de competir por la pole position cuando era el único piloto que quedaba de Ferrari, ya que su compañero Lewis Hamilton había sido eliminado por su actuación en la Q2, donde concluyó relegado hasta el lugar 12.

