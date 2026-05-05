¡PAREN TODO! Brayan Cortés suena fuerte en importante equipo sudamericano

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, se paró el Campeonato Nacional para que así pueda continuar una nueva fecha de la fase de grupos en la Copa de La Liga, torneo que debuta esta temporada en el fútbol chileno y que busca aumentar la competencia interna.

A pesar de esto, Colo Colo disputó un duelo pendiente por el Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, donde gracias a un importante doblete de Javier Correa y otra anotación de Maximiliano Romero, los albos se quedaron con la victoria por 3-1.

Gracias a este importante resultado, Colo Colo volvió a quedarse con el liderato en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, superando en tres unidades a su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache.

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En las últimas horas se supo que Argentinos Juniors tendría la intención de hacer efectiva la opción de compra de Brayan Cortés a Colo Colo, ya que el portero por el momento sólo se encuentra en calidad de préstamo en el cuadro trasandino.

¿Un nuevo destino?

Pero el destino de Brayan Cortés aún no está cerrado, ya que hace poco, un importante equipo sudamericano se metió en la ecuación y también iría por los servicios del portero que aún pertenece a los albo. Este es el caso de Nacional de Uruguay, quienes además se suman a Boca Juniors, quienes también ven con muy buenos ojos al arquero nacional.

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