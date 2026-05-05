¿Lo dejarán en Prisión Preventiva? Fiscalía destapa antecedente clave que pondría contra las cuerdas a Joaquín Lavín León

Un registro de audio cobró especial relevancia en el segundo capítulo de la audiencia judicial contra Joaquín Lavín León, donde el Ministerio Público buscó imponer la prisión preventiva. Este material fue incorporado como uno de los principales antecedentes para sustentar las sospechas por delitos de corrupción.

En la exposición de la Fiscalía, según detalló 24 Horas, el material apuntaría a que personas contratadas con fondos provenientes de asignaciones parlamentarias habrían sido utilizadas en actividades fuera de su rol, asociadas a fines electorales e incluso de carácter económico.

¿Qué dice el audio?

Durante la audiencia, la fiscal Constanza Encina incorporó un mensaje de voz que, según indicó, fue enviado por Lavín León a su equipo. En ese registro, el exdiputado se dirige a sus colaboradores para valorar el trabajo realizado y hace referencia al volumen de información reunida, aludiendo a más de 40.000 contactos como parte de ese resultado.

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“Hola a todos, ¿cómo están? Primero quisiera felicitarlos a todos porque hoy día superamos los 40 mil contactos en nuestra base de datos (...) Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año”, dice el ex parlamentario en el registro.

En el mismo registro, también pide precisiones sobre los métodos utilizados para llegar a esas personas —como llamados telefónicos y envío de mensajes—, lo que para el Ministerio Público apunta a una coordinación orientada a objetivos de carácter electoral.

La importancia del antecedente en el caso

Según la tesis del Ministerio Público, el registro respaldaría la idea de que funcionarios pagados con asignaciones del Congreso habrían sido utilizados en actividades que exceden sus funciones legales. En ese contexto, se apunta a la elaboración de listados con datos personales —entre ellos direcciones y teléfonos— que luego servirían para establecer contacto con potenciales electores, a través de llamados o mensajería, en el marco de acciones vinculadas a campañas.

Para el Ministerio Público, este tipo de labores se aparta de las funciones propias de la actividad legislativa y se vincula más bien a intereses personales o de carácter político, lo que —expusieron— constituiría una utilización irregular de recursos fiscales.

Cabe destacar, que dentro de las aristas que investiga la Fiscalía, aparece también la emisión de documentos tributarios que serían irregulares, relacionados con supuestos servicios que no se habrían concretado y que involucrarían cifras por sobre los $10 millones, asociadas a la imprenta MMG.

Junto con ello, se cuestiona el destino de una aplicación financiada con recursos del Congreso que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, habría dejado de utilizarse para labores propias del cargo a partir de 2019, orientándose posteriormente a fines electorales e incluso a usos comerciales.

La respuesta de la defensa

Al término de la audiencia, Joaquín Lavín León se refirió públicamente a la causa y, ante la consulta sobre su responsabilidad, afirmó de manera directa: “sí, por supuesto”, asegurando su inocencia.

En tanto, su defensor, Cristóbal Bonacic, optó por la cautela y pidió aguardar a que concluya íntegramente la audiencia antes de emitir mayores conclusiones. "Cuando nosotros expongamos, nos vamos a hacer cargo de cada una de las pruebas, de los videos, de los audios, de los WhatsApps", sentenció.

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