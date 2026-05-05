La reciente compra militar de Perú que pondría a Chile en aprietos: Exministro de defensa llamó a “preocuparse”

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Por: Catalina Martínez

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Jorge Burgos, ex ministro de Defensa e Interior, planteó la necesidad de seguir de cerca la adquisición de aviones de combate F-16 por parte de Perú, advirtiendo que esta compra del país vecino no debería pasar inadvertida para Chile.

Fue en conversación con Radio Duna que la ex autoridad encendió las alarmas: "Creo que es un tema que hay que preocuparse, no hacerlo sería bastante poco lógico de parte nuestra".

"Hay que estar atentos y mantener nuestra capacidad disuasiva. No para atacar a nadie, pero para mostrar que tampoco somos susceptibles de mirarnos a huevo desde el punto de vista de la defensa", enfatizó. En ese sentido, el ex secretario de Estado advirtió: "Tenemos que prepararnos para que nuestro material, que ya tiene un tiempo, no caiga en obsolescencia. Tenemos que invertir".

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En ese contexto, el exministro remarcó que no se debe descuidar el esfuerzo sostenido que el país ha realizado en materia de defensa en el último tiempo. "Sería muy torpe haber hecho 20 años de inversión importante en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para dejar abandonada esa inversión porque la obsolescencia nos va a costar mucho más caro en algún momento", sentenció Burgos. 

A fines de abril, Perú oficializó la adquisición de 24 cazas F-16 Block 70 a Estados Unidos, en un acuerdo cercano a los US$3.500 millones orientado a renovar su capacidad aérea. En el caso chileno, la flota asciende a 46 aeronaves del mismo modelo, una diferencia que hoy marca una brecha favorable en términos de dotación.  

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