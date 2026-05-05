¡SE FROTAN LAS MANOS! Los millones que recibiría Colo Colo por Brayan Cortés

El pasado fin de semana se dio un descanso al Campeonato Nacional para continuar con la realización de la Copa de La Liga, torneo que debuta esta temporada en el fútbol chileno y que busca aumentar la competencia nacional de primera división.

Pese a esto, Colo Colo disputó su duelo pendiente el pasado domingo ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, donde gracias a una actuación magistral de Javier Correa quien marcó un doblete, los albos se quedaron con la victoria por 3-1.

Gracias a este importante resultado, Colo Colo volvió a quedarse con el liderato en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, superando en tres unidades a su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache.

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Uno que ha tenido una gran temporada es Brayan Cortés, quien tras salir de Colo Colo llegó a Argentinos Juniors, donde ha sabido ganarse el puesto de titular e incluso es seguido por otros equipos grandes de Argentina, como es el caso de Boca Juniors.

Sonríe la billetera alba

Esta situación ha provocado que en Argentinos Juniors quieran utilizar la opción de compra de Cortés al cuadro albo, recordando que por el momento sólo está a préstamo. Según la información de la prensa, en caso de concretarse esta acción, serían 400 mil dólares que llegarían a las arcas del cacique, es decir unos 365 millones de pesos.

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