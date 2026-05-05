¡MAS PROBLEMAS! Universidad de Chile sufre con una nueva lesión en el equipo

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional tomó un pequeño descanso para dar paso a la continuación de la fase de grupos en la Copa de La Liga, donde varios de los grupos ya están comenzando a cerrarse.

Fue aquí donde Universidad de Chile debió enfrentar en condición de visitante a Deportes La Serena, en un partido donde los azules dominaron completamente el encuentro y se quedaron con la victoria tras un contundente 5-0.

Gracias a este buen resultado, Universidad de Chile se posiciona en la cima del Grupo D, pero compartiendo los mismos siete puntos que Audax Italiano y Unión La Calera, en el grupo más peleado en la Copa de La Liga.

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Este fin de semana, se vivirá una nueva fecha en la fase de grupos de la Copa de La Liga, donde Universidad de Chile tendrá que visitar a Unión La Calera por el Grupo D, donde ambos equipos junto al Audax Italiano están igualados con siete unidades.

Una nueva baja en los azules

Pero los azules siguen sufriendo con su más grande problema de toda la temporada, las lesiones, donde para este encuentro tendrían una nueva baja en el equipo. Este es el caso de Nicolás Ramírez, quien no será opción para el técnico Fernando Gago debido a un desgarro en el isquiotibial que lo mantendrá fuera de las canchas por dos semanas.

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