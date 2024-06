Polémica en redes sociales: se destapa inesperado romance entre ex constituyentes

A través de redes sociales causó polémica una romántica fotografía de los ex constituyentes Bárbara Sepúlveda y Jaime Bassa, en donde se le ve a la abogada besando en la mejilla a su colega. En concreto, los usuarios en x apuntaron a que Bassa subía fotos hace poco con su pareja, mientras que ella llevaba 5 años casada con Sebastián Fierro, ex director de comunicaciones del ministerio de Educación.

Cabe mencionar que, Bassa tuvo gran protagonismo en el proceso constitucional ya que entre julio de 2021 y enero de 2022 fue vicepresidente de la Mesa de la Convención. Mientras que Sepúlveda es abogada, feminista y militante del Partido Comunista. Incluso, La Cuarta aseguró que el romance habría comenzado durante el proceso constituyente.

Ex constituyentes hace público su romance

“Estoy en shock con esta historia que subieron a Instagram. No me digan que este romance surgió en la Convención y no lo sabíamos. Bassa subía fotos hasta hace poco con su pareja. No me digan que Bárbara Sepúlveda era fan de su relación” señaló una usuaria de X junto con la mencionada fotografía que publicaron en historias de Instagram.

“Bien por Barbara Sepúlveda y Jaime Bassa, los comentarios son del terror, en estas cosas es que veo que somos culturalmente conservadores, hijos de milicos y curas”; “Para algo que sirva el derecho constitucional”; “El Benja Vicuña del derecho” y “Me parece perfecto, voy a chipear mucho a esta nueva pareja”, fueron algunas de las reacciones que se dejaron ver.

Recordemos que en tras rechazarse el nuevo texto Constitucional Bassa declaró que. "Más bien diría, y con mucha firmeza y seguridad, que en este momento estamos en una profunda crisis política y social que estalló en lo que conocemos como estallido social (...) Después de una profunda crisis social es que se definió este proceso constituyente” mencionó.

